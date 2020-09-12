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馬場浮世繪——十二匹新馬今晚抵港

2020-09-12 列印
  十二匹來自英國、愛爾蘭及法國的今季新馬，將於今晚抵港，當中多駒曾在級際賽贏馬或上名，當中名氣最響的是應屆法國二千堅尼和法國打吡亞軍「登頂峰」，來港後此駒將交由希斯訓練。另外還有英國二級賽英皇愛德華七世錦標亞軍「亞瑟王國」與及三級賽漢普頓宮錦標冠軍「俄國君主」，相信牠們均以明年的四歲馬經典系列賽事為目標。

馬場浮世繪
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