馬場浮世繪——十二匹新馬今晚抵港

朋友問我是不是討厭人講政治。我說不討厭懂政治的人說政治，只討厭不懂政治的人趕時髦說政治。這也是個水平問題，有水平說甚麼都好，沒水平甚麼都不是，你還要說，還要我聽，那不但討厭，還浪費我的生命。浪費生命於垃圾多麼不值。 一個人若不懂政治，還硬要講政治，這種人不但自己煩，還要煩人。尤其是今天的網絡時代，消息滿天飛，真假莫辯，不懂政治，沒有政治常識的人就成了謠言的傳聲筒，甚麼都轉發，甚麼是評論，自己已經被人牽着鼻子走了，還熱情洋溢想牽着別人鼻子走。於是你每天都會收到這種人轉發的東西，煞有介事，你便突然發現好好一個人，竟可以蠢成那樣，於是對這個人也就沒有胃口了。 這似乎也是一個趨勢，...

2020-09-12