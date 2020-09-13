頭號目標——生生勝勝坐位望贏

事實上，「生生勝勝」上季中一連四仗在千四米上名，其中532場次四班賽，在沿途走相同跑線之下，直路走勢不遜「電訊火箭」，如今回到五班怎計都着數，最重要是在試閘有好表現證明狀態保持，由鬥後勁出色的賀銘年壓陣，只要直路不塞車，坐位望贏。
仲達
女大學生化身「特務」向長者行騙落網。四名長者接獲聲稱是「內地特務」來電，訛稱事主涉內地刑事案行騙，事主們共損失二百四十萬元。警方接報蒐證調查後鎖定目標疑人，前日在葵涌區一單位將涉案一名「特務」女大學生...
2020-09-12
中印邊境兩軍都增員部署及坦克飛機都運抵當地的形勢下，中國外交部長王毅與印度外交部長蘇傑生在俄羅斯莫斯科舉行雙邊會見。兩國外長達成五項共識，更認為雙方盡快脫離接觸，保持必要距離，以緩和中印邊境事態。據報...
2020-09-12
美國加州山火持續燃燒，由山火及極端高溫和強風的天氣影響下，火勢進一步在加利福尼亞州、俄勒岡州和華盛頓州蔓延，而多個西岸許多城市被煙塵籠罩。目前火災已造成數以萬計居民撤離，十二死亡及十多人失蹤，由於搜索仍在進行中，相信傷亡人數將會繼續增加。 據美媒報道，加州格里德利的火場中有十人被確認死亡，搜索仍繼續進行中，傷亡人數預期會上升。 報道指，有死者相信是在駕車逃生時在車內被燒死，亦有向子女表示打算到其他地方暫避的夫婦，在離開住所後失去聯絡。 天氣影響亦為火勢不可忽視的要素，據了解，周四的風勢減弱，導致大火產生的煙霧遮蓋了該區，因而降低溫度，令消防的救火工作取得幫助。不過，由於煙霧...
2020-09-12
港島西營盤單幢住宅項目藝里坊‧2號，日前突擊公佈首批55伙價單，均為開放式及一房戶，折實562.848萬起，最快月內開售。 恒基營業（二）部總經理韓家輝指出︰「藝里坊‧2號首批55伙，包括15伙開放式...
2020-09-12
恒指昨日成功重上24500點，但大市成交縮減至僅960億元。「十一」黃金周將至，濠賭股帶動大市上升，恒指收報24503點，反彈189點，全周計跌192點。恒生科指則勁彈2.55%，中止過去六個交易日走弱頹勢，收報7178點。 科指回升止六連跌 「十一」黃金周將至，資金泊入濠賭股，金沙（1928）為最強勢藍籌股，漲4.49%，收報33.75元；永利（1128）升4.27%，收報14.18元；銀娛（027）走高3.19%，收報59.8元。 科技股回勇，阿里巴巴（9988）漲1.3%，收報266元；小米（1810）彈3.56%，收報23.25元；藥明生物（2269）抽升3.54%...
2020-09-12
英超今晚開鑼，衞冕的利物浦第一擊主場迎戰升班馬列斯聯。兩軍主帥高普和比爾沙皆是狂人，後者今夏購入工兵型前鋒洛迪高摩連奴，配合派牌型防守中場加雲菲臘斯，盡顯孔雀踢法粗中帶幼，將帥有力在晏菲路全身而退，讓球主客和受讓兩球「客勝」值博。 （Now4K 611、621台周日凌晨0:30直播） 高普一向以激情見稱，比爾沙則對戰術瘋狂。後者曾用無人機偵測對手操練，對己隊去季每場聯賽表現如數家珍，戰術風格跟高普一樣高壓硬朗，為貫徹其戰術理念，今夏花費破球會紀錄的二千六百萬鎊（約二億五千八百萬港元）收購了射手洛迪高摩連奴。這名西班牙國腳入球能力不俗，而且勤於無球跑動和傳送，進一步提...
2020-09-12
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
本港疫情持續，各行各業收入大減，擁34F火辣身材、29歲的「ViuTV乳神」湯沛宜（Toto）主要收入來自教健身，惟政府兩度勒令關閉健身室，當時月入僅4位數的她為生計，就算怕鬼都頂硬上接拍ViuTV新...
2020-09-12
朋友問我是不是討厭人講政治。我說不討厭懂政治的人說政治，只討厭不懂政治的人趕時髦說政治。這也是個水平問題，有水平說甚麼都好，沒水平甚麼都不是，你還要說，還要我聽，那不但討厭，還浪費我的生命。浪費生命於垃圾多麼不值。 一個人若不懂政治，還硬要講政治，這種人不但自己煩，還要煩人。尤其是今天的網絡時代，消息滿天飛，真假莫辯，不懂政治，沒有政治常識的人就成了謠言的傳聲筒，甚麼都轉發，甚麼是評論，自己已經被人牽着鼻子走了，還熱情洋溢想牽着別人鼻子走。於是你每天都會收到這種人轉發的東西，煞有介事，你便突然發現好好一個人，竟可以蠢成那樣，於是對這個人也就沒有胃口了。 這似乎也是一個趨...
2020-09-12
第四場五班一四○○米。之前已提過開季前一周的六組沙田草閘有鴛鴦地，走中路或中內疊明顯好過外欄。言猶在耳，在當日第六組閘中，除了走外欄按住湧上的「友盈有款」率先在開鑼取勝之外，走中外疊輕鬆守前列過終點的「爪皇轟天」亦於谷中開鑼上名，則跟隨「友盈有款」在外欄同樣追得好的「生生勝勝」，今次沒理由不跟吧。 事實上，「生生勝勝」上季中一連四仗在千四米上名，其中532場次四班賽，在沿途走相同跑線之下，直路走勢不遜「電訊火箭」，如今回到五班怎計都着數，最重要是在試閘有好表現證明狀態保持，由鬥後勁出色的賀銘年壓陣，只要直路不塞車，坐位望贏。 仲達
2020-09-13