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頭號目標——生生勝勝坐位望贏

2020-09-13 列印
　　第四場五班一四○○米。之前已提過開季前一周的六組沙田草閘有鴛鴦地，走中路或中內疊明顯好過外欄。言猶在耳，在當日第六組閘中，除了走外欄按住湧上的「友盈有款」率先在開鑼取勝之外，走中外疊輕鬆守前列過終點的「爪皇轟天」亦於谷中開鑼上名，則跟隨「友盈有款」在外欄同樣追得好的「生生勝勝」，今次沒理由不跟吧。

　　事實上，「生生勝勝」上季中一連四仗在千四米上名，其中532場次四班賽，在沿途走相同跑線之下，直路走勢不遜「電訊火箭」，如今回到五班怎計都着數，最重要是在試閘有好表現證明狀態保持，由鬥後勁出色的賀銘年壓陣，只要直路不塞車，坐位望贏。

仲達
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