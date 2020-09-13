  • 2020年9月13日 星期日
  • 26º
  • 90%
熱門： 林曉峰康子妮陳彥霖壽司全民檢測

日報新聞 > 馬經

勝在有方——八卦跨季繼續贏

2020-09-13 列印
　　「八卦」上季382場次於田草千二走二三疊也能氣走其後能勝之「團結力量」和「至尊高陞」，戰鬥力較前時略有提升。上季尾發燒後休戰了兩個半月才復出，初跑泥地千二也能勝，雖然形勢相對有利，但氣走今又同場之「特駒聯盟」和「福喜多多」，姿態尚好，確認休後威力夠強，且大馬夠噸位於此程爭功。馬房信得過，見好之馬隔季常可持續，今次又有足夠新鮮感，用十磅生抵銷評分加幅，入彎前順勢移入二疊前置，應有穩位望贏資格。

　　「特駒聯盟」上季尾戴防沙眼罩轉到泥地千二，重現初期強組亞軍之水準，腳患馬現時泥地比谷草更合，踏入四歲黃金期，排檔轉佳也可博W。「超然」上季初一再劣勢下衝得勁，泥地千二跑出水準值四班中上級，曾在濕慢泥地追贏，望場地狀況利追便夠爭。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd