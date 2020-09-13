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翠絲過兩關——顯心星升班照贏

2020-09-13 列印
　　第二場「活力寶駒」在港三季仍未出頭，但上季尾流鼻血後復出，演出開始似樣，近三仗連續跑獲亞軍，證明在五班有迴旋之力，只要健康正常，出頭只是遲早問題。查賀賢今季四匹上陣馬，賽前均無試閘，結果亦取得一冠一殿一第五。今次「活力寶駒」開操後有正常操練之餘，上月尾亦有試大閘，工夫像樣得多，擺明有心一出即拼。再者今組不少快馬在陣，對此駒後上爭勝有利無害，誠是出頭良機，值得捧場。

　　第八場「顯心星」初戰谷草已展露非凡追勁，其後轉戰田草，末段造廿一秒五四極快時間追入亞軍，已知必非池中物，季尾一役贏馬實是意料中事。今次升班再戰，負中磅面對一批不算強的對手，計落極大贏面，勢可取得跨季孖寶。

珊翠絲
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