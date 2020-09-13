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伊仁絮語——帝豪大師再下一城

2020-09-13 列印
　　今屆冠軍騎師之爭應會非常激烈，莫雷拉開鑼日大演帽子戲法，不過剛戰慘食白果，反而潘頓食出大四喜。今期二人出馬多，但田泰安及史卓豐亦連場惡馬，看來今期騎師王很有可能換人。

　　比較之下，潘頓以第五場「帝豪大師」機會最佳。此駒上季以三歲之齡輕勝四班千六，該役最後四百米衝刺強勁，更交出全組最快末段時間，贏馬姿態悅目。不少「小法寶」子嗣踏入四歲都繼續進步，早前牠與「人和家盛」拍跳走勢好，今仗在少馬場合排一檔，加上負磅適中，應可再下一城。

　　雷神方面，則以第八場「顯心星」最有贏面。此駒上季最後一役大勝對手四個馬位，賽後被加十四分。儘管今仗要面對五出四捷的「輝煌芯」，以及南非三級賽頭馬「簹多福」，但其質素極高，在三班預期只是過客，可望為雷神搶分。

Ian
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