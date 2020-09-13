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重點出擊——明月千山頭馬佳選

2020-09-13 列印
　　今次的五班千四分拆兩組，情況較為特別，筆者研度第二場賽事，發現此組甚多前置型馬，預計賽事早段應有正常甚至偏快步速。若屆時形勢一如所料，則第二度易廄的「明月千山」便有不俗機會。

　　上季「明月千山」在伯廄只跑了兩場直路賽便轉投文家良馬房，這是否代表馬主急於求功？外人無從得知。但回看此駒初出一役，前七名馬僅得牠尚未交出頭馬，其他統統已進凱旋門，部分更能征服二班，賽事水準可堪重視。

　　「明月千山」改投文廄後仍未建功，不知是年幼馬表現反覆，抑或存心部署落班？回看上季總場次477田草千四，此駒於直路不利路段能與「美麗多多」鬥得接近，現較當時減去十五分，照計大有反彈水位。再看牠最近一課從化草閘，後追一段甚悅目，黎海榮騎慣騎熟，實屬頭馬佳選。

安西教練
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