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馬場浮世繪——高伯新開金庫補賀生辰'

2020-09-14 列印
馬場浮世繪——高伯新開金庫補賀生辰'
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　　高伯新上季成績普通，上周三兩匹他投的「仍然贏」的「鵲橋飛渡」雙雙報捷，更顯面目無光。但所謂知恥近乎勇，昨日練者便憑「大金庫」打開今季勝門，剛好他上周六五十一歲生日，可算為自己補送壽禮。

　　高伯新賽後開心地說：「『大金庫』唞暑之後更加強壯，競爭力再進一步，此駒來港時以打吡為目標，可惜表現未符預期，於是安排縮程短途爭功，結果效果良好，下仗將出爭十月一日的國慶盃。」

馬場浮世繪

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