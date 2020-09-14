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馬場浮世繪——賀賢潘頓合作兩戰全勝

2020-09-14 列印
馬場浮世繪——賀賢潘頓合作兩戰全勝
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　　賀賢繼上周三憑「福滿寶」開齋後，昨日又憑「活力寶駒」和「八卦」包辦第二口孖寶，新季搏殺手風甚順。而其中有一點值得留意，因為前兩駒都是由潘頓經手取勝，騎練合作暫時兩戰兩勝。

馬場浮世繪

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