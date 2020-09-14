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馬場浮世繪——周俊樂憑八卦打開勝門

2020-09-14 列印
馬場浮世繪——周俊樂憑八卦打開勝門
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　　昨日有兩位騎師開齋，分別是周俊樂和史卓豐，其中前者憑「八卦」打開勝門，今季頭馬算來得早，由於他仍有十磅可減，相信之後成績仍會持續向好。

馬場浮世繪

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