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馬場浮世繪——生生勝勝雷神唔騎照贏

2020-09-14 列印
馬場浮世繪——生生勝勝雷神唔騎照贏
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　　昨日第四場的「生生勝勝」因雷神操練後不騎，結果要匆匆改配賀銘年，但完全沒有影響馬兒表現，最終順利為姚本輝打開勝門，練者說：「『生生勝勝』健康正常，只是質素有限，今仗路合檔佳，也是時候輪到牠交代了。此駒今季大了一歲，馬身轉壯，行圈很淡定，競賽情緒也更集中，希望升上四班遇些不太強的對手，便有機會再下一城。」

馬場浮世繪

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