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﻿雄深雅健——季初形勢 大致成形

2020-09-14 列印
　　未開季前，大家都了無頭緒，跑過三次馬，應該大致掌握，今季初有那幾個馬房想打快攻，想到又做到，唔係得個「操」字，睇得唔打得。

　　多年來，採恆之有效做法，證明成功的沈集成、方嘉柏，今季依然似樣，丁冠豪、蘇偉賢開局亦算開得幾好，再加埋新加入的希斯，大抵有了概念。

　　方嘉柏開季後，尤其是跑馬地夜馬，次次打出全攻型，上周、今周都如是，後晚八場都有馬落場，包括隔七日打疊跑的「飛雲騅」及「精彩飛動」，以及開鑼日贏過「開心大師」，加埋操到夠的「喜勝駒」、「日日靚」、「甜酒杯」及「戰鬥英雄」，陣容唔比上周三差。



，每一日、每一場都唔同，無得驚，更唔驚得咁多！

子健
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