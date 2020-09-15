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馬場浮世繪——Summer Pudding當選南非馬王

2020-09-15 列印
　　南非版的冠軍人馬獎「二○二○Equus」大賞，於香港時間周日晚上舉行，由於南非上季無馬的佳績呈壓倒性，令今屆的馬王之爭甚激烈。結果上季七勝全勝，包括橫掃雌馬三冠系列的三歲雌馬Summer Pudding，獲選為二○二○年南非馬王，同時成為全年最佳三歲雌馬。另外已退役的大都會錦標盟主「統一世界」，則獲選為最佳年長雄馬，「瓦迪」獲選最佳一哩馬，而霍利時的兒子Luke就連續兩年成為最佳見習騎師。

馬場浮世繪

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