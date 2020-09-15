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馬場浮世繪——霍利時為馬海陣拆局

2020-09-15 列印
　　明夜谷戰的第五場三班一六五○米，霍利時派遣四駒上陣，昨晨他表示報名首選「旅英福星」過往跑同程雖未有好表現，但其時根本未在狀態，近期試閘走勢好得多，狀態進展令他滿意，故此便再安排牠報跑此程，希望可取得佳績。另外第三選「鑲白旗」亦具佳態，而且跑同程曾上名，希望今仗在郭能胯下亦可拼得接近，反而次選「奇真」，老霍就認為牠評分仍高企，只望能走入前列。

馬場浮世繪

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