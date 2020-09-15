輝灑自如——購馬意欲 未受影響

上星期馬會行政總裁應家柏先生在網誌透露，有多匹北半球頂級名駒被香港馬主購入後剛運到香港，結合早前八月份時南半球的一批，本季的四歲系列賽肯定又有一番龍爭虎鬥。當然買一匹能夠被行政總裁金榜題名的馬，無三幾百萬自然不可能成事，連頭計尾一千萬跑不掉的了。



每年運港的千萬名駒一直為數不少，季初疫情爆發時，我曾擔心會否因此而影響馬主們的購馬意欲，須知道每年運港賽駒的質素，不單是對當季賽事的水準有影響，而是會延後兩至三年，所以萬一有其中一年失收，之後便會出現真空期。而香港馬壇近年頂尖賽事的水準，其實已公認最多只能保持而未有再進一步，萬一因為疫情影響而無好馬來港，後果絕對是不堪設想的，但眼看今個夏天的轉會市場如此熱鬧，看來這個疑慮也是多此一舉了。



朱鎮輝



