頭號目標——再添一W 年年旺

第八場三班一○○○米。高伯新馬房近季成績雖不算突出，但就上季所見，唞暑後較早復課的一批馬，整體表現算不俗，可見馬房以哪些馬作先頭部隊，某程度會從操練反映出來。



今季伯廄在暑期的操練積極度似乎稍不及上季，但煞科後休息時間較短的馬，似乎演出仍是較有保證，像剛戰入冷Q腳的「印水紙」便是一例。至於今戰列陣尾場的「年年旺」情況亦雷同，相對於「印水紙」更吸引的，在於前駒在上周二的一課泥閘中，見全條直路鞍上人史卓豐都緊扣韁繩，但馬兒仍持續躍躍欲試，予人極佳觀感。論實力，「年年旺」上季尾在此程落敗只因排外檔影響發揮，但562場次排較內檔位時，早段可不用太脫節，末段更能力逼谷草短途實力深不可測的「非凡品味」，跑出實力應非一般三班馬能抵擋。今仗操好而臨排二檔，有力為伯廄再添一W。



第五場三班一六五○米。上季六月二十四日谷草夜賽，兩組四班一哩的段速差天共地，762一組遠勝763，所以在762負逾四身位的「幸運飛彈」接戰遇上763僅負鼻位的「陽明高高」，筆者仍膽粗粗貼半冷的前駒，結果僥倖獲勝。經此印證，就更證明762的水準非一般四班水平。



今仗，762的頭馬「進力之城」初上三班再跑勝程，除了唞暑期較短之下，今仗繼續由上仗贏馬功臣波健士掛帥，看部署是有意一出即拼。而在早前試閘所見，馬兒仍保持上季尾勇態，應有力升班即勝，唯一缺點是隔晚已成大熱，稍欠值博率，不過作馬膽仍不作他想。



仲達



