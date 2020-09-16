重點出擊——正本雄心重開勝門

第六場「正本雄心」上季中的出賽頻率頗不正常，曾兩度相隔約九星期才出賽，是否健康出了問題，局外人無從得知。查牠前季施盡渾身解數征服三班，擊退當時扶搖直上的「鄉村瑰寶」，卻要為此付出沉重代價，之後連場拼搏也止於接近。



上季「正本雄心」足足用了一整季時間減分，直至季末回降四班的兩場谷草千二，看得出評分有反彈餘地。先講總場次615，賽前休息兩個多月。查當晚九場賽事中，竟然出現七匹一檔馬走進前四名，可見利內疊的偏差嚴重。同場殺入冷Q腳的「管得掂」便是賺盡形勢，而後上贏馬的「富祿」與「正本雄心」都是走外疊，處境相對不利。翌仗711場次，「正本雄心」面對「英明勇將」及「日日靚」等贏完再贏之馬，最終只負半個馬位，實在不足為辱。今仗預期前置馬甚多，步速有利其發揮，可望重開勝門。



安西教練



