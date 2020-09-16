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伊仁絮語——綠色時代一放到底

2020-09-16 列印
　　第五場「飛雲騅」上周復出首仗被捧成大熱，在部份途程望空之下，結果負於佔盡步速之利的「精算齊同」而得殿軍，表現不算差。今仗雖由雷神換上蔡明紹，但人馬上季曾在同程擊敗路程專家「雷公鑿」，今排一檔有利採取主動，再者熱身後有助提升狀態，今場快馬不多，足以突圍。

  第八場「綠色時代」上季初出跑谷草一千得第四，表現不太差。牠來港前三戰兩捷，又在表列賽僅負，級數不俗。暑假間主要在從化受訓，早前試閘走勢強勁，今場雖有多駒搶放，但若能及早貼欄，有力一放到底。

Ian

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