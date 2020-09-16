伊仁絮語——綠色時代一放到底

車路士周一英超作客3:1擊敗白禮頓，兩名新援迪姆華拿和夏維斯一同正選上陣，其中前者博得十二碼表現獲領隊林柏特好評。他本人更揚言，適應過後表現會更出色。\ 前鋒迪姆華拿首次代表藍獅擔正即有好表現，二十三分鐘利用速度爆入禁區被對方門將馬菲賴恩踢跌獲判十二碼，中場佐真奴費路主射替客軍開紀錄。 林伯讚不絕口 加上隊友列斯占士和葛特蘇馬各建一功，車路士勝3:1取開門紅。 林柏特滿意兩名新援演出，更點名稱讚迪姆華拿：「我喜歡他出奇不意地在不同區域出現，所博得的十二碼展示了速度是其強項，他和夏維斯對球隊都很重要。」迪姆華拿更強調表現有上升空間：「我要對抗三名很高大的守將，是德甲很少出現。...

2020-09-16