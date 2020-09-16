勝在有方——喜勝駒大勇不保留

「喜勝駒」前季轉投方廄後只能間中得三至五名獎金，直至上季才開竅進步，一出即在谷草千二輕勝，確認不必熱身太多也有好表現。其後連拼後走樣，季中稍休又再加添兩捷。最難得是上到三班強組也一再跑得好，736場次能跟進步神速之「加州雷電」串Q，轉到一哩也兩度跟實力指標「精算齊同」跑近而氣走忠心路程專家「狂舞派」，戰鬥力比一般三班中級馬更高。今次休後有足夠新鮮感，重返最佳路程遇對手減弱，壯年馬必無保留，賈其餘勇下穩入前兩名。



「天地人」上季首兩仗於三班贏得出色，季尾連場追得勁。現比對上一次贏馬低九分，轉投呂廄值得憧憬。



方駿暉



