方嘉柏雷神齊中三元

昨晚方嘉柏憑「喜勝駒」、「飛雲騅」和「綠色時代」中三元，而為「喜勝駒」和「綠色時代」贏馬的莫雷拉，另贏「機緣巧俠」為文廄開齋，自己則成為騎師王。至於田泰安憑伯廄「快利寶」和羅廄「勁瀟灑」起孖，後駒為羅富全打開今季勝門。



方嘉柏昨晚憑「喜勝駒」、「飛雲騅」和「綠色時代」贏三W，開鑼至今已連贏四日，練者賽後說：「『喜勝駒』八月底曾到從化培養新鮮感，直至上星期才返港，今仗縮程千二贏得出色，希望之後在三班可以再贏。此駒跑千二至一哩都合腳法，但目前仍會主攻千二，並以百萬挑戰賽為目標。」



而為「喜勝駒」和「綠色時代」建功的莫雷拉，另贏「機緣巧俠」兼成為騎師王，後駒練者文家良說：「『機緣巧俠』來投時蹄甲有些問題，需要時間解決，由於雷神之前騎過熟悉馬性，所以我一早搵其過檔，而他亦重視，晨課連番摸實。此駒跑法主動，升上四班仍可爭勝，但會先行小休，然後嘗試到田草攻堅，希望再有好成績。」



至於田泰安昨晚勝出「快利寶」及「勁瀟灑」，後駒是羅富全今季開齋馬，練者透露：「賽前我認為『勁瀟灑』雖然升回四班，但負輕磅仍力足一戰。事實上，此駒上季到從化訓練後，期間體重穩定，馬身長壯，明顯有進步，直至季尾更能打開勝門。至於稍後再戰的機會要視乎對手，始終四班很多質新惡馬，我屬意安排牠續跑谷草。」



其餘史卓豐憑「箭神寶」贏馬，練者徐雨石指：「『箭神寶』經上仗熱身之後，體力依然良好，所以便安排匆匆再戰，今仗牠排二檔，早段又沒有馬匹鬥燒，令其走得舒服而取勝。我當然希望此駒能再跑谷草，但由於谷草賽程較少，故此沙田亦要一試。」



高伯新贏馬致敬施慕齡



另一方面，前九屆愛爾蘭冠軍騎師施慕齡，於當地時間前晚因胰臟癌復發逝世，終年四十三歲。施慕齡出道時跟隨衛爾德，於一九九五及九六年連續兩年成為愛爾蘭冠軍見習騎師，一九九九年正式成為衛爾德馬房主帥，二○一六年夥拍「夏辛村」贏出英國葉森打吡，從騎以來合共贏出一千八百九十二場頭馬。可是在二○一八年三月，施慕齡證實得到胰臟癌，即使最初治療成功，得以繼續策騎出賽，可是其後癌病復發，他於去年五月決定聽從醫生意見，宣布掛靴；去年九月他籌辦的對抗癌症籌款賽，亦因為病情關係未能策騎出賽，近周其情況惡化，終於前晚在醫院離世。



對於施慕齡日前因病癌離世，不少圈中好友都為之惋惜，昨晚高伯新便特意打黑呔入場以悼念亡友，並讚揚施慕齡是專業的騎師，而練者在頭場勝出「快利寶」後，亦未有表現出喜悅，更表示會以這場頭馬向施慕齡致敬。



記者：文傑、亨利