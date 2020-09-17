順理成章——同樣鬥燒 問話要問齊

周俊樂是受讓十磅的見習騎師，聽從策騎指示其實無可厚非。但別忘同場的「百寶袋」及「電子傳承」同樣於早段鬥燒，賽後兩駒的鞍上人卻未被查詢跑法，莫非競賽小組認為他們一同締造首一千米五十七秒二超快步速的策騎方式，是全無問題？
「百寶袋」由陳嘉熙策騎，他仍是受讓七磅的見習騎師，競賽小組如要問話，標準會是跟對待周俊樂一樣或相對體諒，不得而知。然而「電子傳承」之鞍上人蔡明紹是資深的本地自由身騎師，陣中採取這類自殺式的騎法，競賽小組實應傳召他及練馬師一併查問。否則這類標準不一的監察方式，便毫無尺度可言。
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收藏家符春曉油麻地住所遭賊人爆竊，失去一批文革文物和郵票，報稱總值四十億元，當中一張毛澤東真跡詩詞稱值二十億元。消息一出，引起收藏界嘩然，議論紛紛，希望事主公佈失物名單，讓公眾一開眼界。 收藏界嘩然 ...
2020-09-17
世貿組織判決表示，美國於二○一八年對超過二千億美元中國進口貨品加徵關稅，違反《關稅暨貿易總協定》。美國總統特朗普昨日回應指，正關注事件，會研究世貿的裁決，又形容自己不喜歡世貿組織。 特朗普表示，暫未了解世貿組織對中美貿易糾紛的裁決，但強調會關注事件，又形容自己不喜歡世貿組織。美國貿易代表萊特希澤發表聲明指，裁決顯示世貿完全無力制止中國的惡行，又引述特朗普指，世貿使中方從「謀殺案」中脫身，美方將對世貿作出回應。中國商務部早前則指，世貿作出裁決客觀及公正。華府早前指，中方盜竊知識產權，迫使謀求進入中國市場的美國企業轉移技術，於是對中國進口貨品加徵關稅。世貿裁決認為，美方以保護公...
2020-09-17
美國女名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）周三凍結其社交平台facebook（fb）和Instagram（IG）的帳號，對平台上出現及散播的仇恨言論和宣傳內容提出抗議，並敦促經營這些平台的科網大企業採取有效措施，堵截及打擊這些內容。 金卡戴珊周二時已在IG留言指：「在社交媒體上分享的失實資訊，嚴重衝擊我們的選舉和破壞我們的民主。」她表示，支持民權組織和團體今夏發起、針對fb的「停止利用仇恨賺錢」運動。數以百計大公司也對這項運動表示支持。此外，許多影星包括凱麗華盛頓、珍妮花羅倫絲、沙查巴朗高漢等，早前也在網上留言，敦促fb採取更多及有效措施，應付仇恨言論和內容。
2020-09-17
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價成交個案，利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳維景灣畔16座中層F室，面積549方呎，兩房間隔，望海景，原叫價950萬，議價後以938萬易手，呎價17086元，據了解，...
2020-09-17
美國聯儲局於總統大選前最後一次議息，聯邦基金利率的目標區間將維持0至0.35厘，即延續「零息」時代，以及不改變量化寬鬆規模。在聯儲局公佈議息結果之前，即使經濟數據未有驚喜，但美股仍反覆靠穩。杜指早段升...
2020-09-17
阿仙奴周二宣佈和隊長兼前鋒奧巴美揚續約三年，據報其周薪由二十萬鎊，大幅上調至連同獎金逾三十五萬鎊（約三百五十萬港元），超越隊友奧斯爾成為英超最高薪球員。這名三十一歲加蓬射手動筆後，揚言要成為槍手傳奇。 奧巴美揚去季各賽事為槍手入二十九球，還是兵工廠勇奪英格蘭足總盃頭號功臣，周二透過社交網絡直播公佈續約喜訊：「我在此宣佈這消息，有點緊張。我對阿仙奴充滿信心，球隊必定能夠取得理想成績。這裏是我的家，經歷過很多動人時刻，希望能夠成為球隊的傳奇之一。」 揚言做「亨利二世」 兵工廠其後在官網確認奧巴美揚將留隊至二三年，領隊阿迪達興奮道：「他是球隊領袖，將在阿仙奴史冊留名。」據...
2020-09-17
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
年僅36歲的台灣藝人、「小鬼」黃鴻升昨晨被父親發現伏屍台北市北投豪宅寓所，倒卧在睡房浴室外，口鼻滲血，疑不慎跌倒撞頭失救、不排除與心肌梗塞有關，死因有待解剖遺體檢驗。小鬼的舊愛楊丞琳驚聞惡耗，激動爆喊...
2020-09-17
香港芭蕾舞團經過8個月重返劇場，一來便來個好評如潮、屢獲殊榮嘅《唐吉訶德》，直頭為新一季演出打響頭炮！《唐吉訶德》唔單止混合喜劇、奇幻、高難度編舞，而且服裝鮮艷斑爛，好有吉卜賽同佛蘭明高舞特色。今次會...
2020-09-17
昨晚方嘉柏憑「喜勝駒」、「飛雲騅」和「綠色時代」中三元，而為「喜勝駒」和「綠色時代」贏馬的莫雷拉，另贏「機緣巧俠」為文廄開齋，自己則成為騎師王。至於田泰安憑伯廄「快利寶」和羅廄「勁瀟灑」起孖，後駒為羅...
2020-09-17