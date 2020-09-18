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馬場浮世繪——投注站賽馬日重開反應好

2020-09-18 列印
  馬會場外投注站自今年一月二十七日的周三賀歲戰起閉門以來，直至剛周三的谷中夜戰，終於恢復在賽馬當日開放，雖然礙於限聚令未解除兼要維持社交距離，投注站的辦公時間止於由上午九時半至下午五時正，即是早於首場賽事開跑前的兩個多小時便停止服務，然而重新開放的九十七間投注站於當日仍有十一萬顧客入內投注，反映馬會今次安排恰宜。不過，將於下周四才恢復攪珠的六合彩，暫時就只限於用投注戶口下注，因為過往逢六合彩的攪珠日，至少會有四十萬人到投注站，按目前情況，馬會認為投注站未宜受注六合彩。

馬場浮世繪
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