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馬場浮世繪——金鎗六十試濕慢泥閘大敗

2020-09-18 列印
  上屆最佳四歲馬「金鎗六十」，昨晨由最佳拍檔何澤堯策騎試泥閘，但或因沙田大圈跑道受天雨影響變成濕慢地，而堯仔早前已曾透露馬兒試泥閘從不起眼，「金鎗六十」今課自十一位起步後，便見堯仔只按牠的步伐順勢而馳，並無催策。結果「金鎗六十」落後於跑第一的「超霸神駒」二十二個馬位過終點，暫未知會否按原定計畫，於下月一日復出跑三級賽慶典盃。

馬場浮世繪
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