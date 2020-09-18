兩全其美磅輕能勝

四次賽事舉行過後，騎師郭能暫時尚未開齋，只曾取得三個亞軍，他昨晨收操後表示，胯下座騎大部分已跑出水準，可是未足以取得勝利，不過本周日座騎實力較佳，其中「三圓䮭路」和「兩全其美」最有機會為他帶來頭馬。



方嘉柏馬房「兩全其美」上季尾在泥地一六五○米取得在港首場頭馬，周日此駒升班再跑同程，郭能分析說：「『兩全其美』上季三歲負重磅贏中距離的難度甚高，雖然今仗對手實力較該場更強，但馬兒今季踏入四歲，理應會有進步空間，而且負磅驟減十四磅，頂磅馬『天天精彩』需要讓其十五磅。另外『兩全其美』早前試泥閘時走勢不差，目前狀態已回升至爭勝水平，有望取得跨季連捷。」



「三圓䮭路」上季中由葉楚航轉投蘇保羅馬房後出賽七次，取得一冠三亞一季，演出較之前穩定，周日此駒復出跑最正宗的千四米，郭能說：「現年六歲的『三圓䮭路』質素未必是大超級，但陣上演出特別準繩，尤其是跑田草千四米，即使碰上不同對手及步速形勢，都能夠在末段發力挑戰對手，拼入最前列位置。雖然此駒近期在從化馬場操練，至今未有機會在晨課期間策牠考驗，但我和練馬師蘇保羅熟悉此駒脾性，相信牠已經提升至足夠狀態迎戰，臨場料可發揮出應有水準，應是今場的爭勝分子。」



最後，郭能表示「好運多寶」上場因為自己一早卜定策騎同場的「荷花福星」才無暇夥拍出賽，如今重獲帥權，當然不會錯過，雖然剛戰馬兒演出平平，但質新馬熱身過後，演出隨時有進步，何況牠曾勝此程千二米，「好運多寶」有望跑回水準，走入前列一席。」



特約記者︰文傑