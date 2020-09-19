馬場浮世繪——兩駒獲准加配備上陣

練馬師賀賢申請替出戰周日第五場的「北極光」在配備中加入頭罩，受薪董事小組就此事向他作出查詢。「北極光」上仗於三月十四日出賽時獲勝，當時並無佩戴頭罩。



賀賢解釋，「北極光」在操練時愈來愈難以穩定走勢，因此他替該駒佩戴頭罩進行操練，並認為該駒有因而受惠。他說，他在上述賽事前曾安排「北極光」進行兩次試閘，而該駒第一次佩戴頭罩試閘時，在閘內顯得十分煩躁不安。然而，在第二次試閘時，「北極光」在閘內情緒較為穩定，試閘表現良好。小組考慮了賀賢就此項申請所提出的理據後，批准「北極光」在周日第五場賽事中佩戴頭罩上陣。



而練馬師蔡約翰則申請，為出戰周日第六場的「共創繽紛」，在配備中加入繫舌帶。受薪董事小組就此事向他作出查詢。「共創繽紛」於五月二十四日在至今唯一一仗中獲勝，當時並無綁繫舌帶。蔡約翰解釋謂，「共創繽紛」上仗勝出後被運往從化，其後確診會厭有毛病。因此，他替該駒綁上繫舌帶出操，以期改善情況。他說，「共創繽紛」綁繫舌帶操練時表現良好，他遂於九月十一日再讓該駒綁繫舌帶參與沙田試閘。「共創繽紛」當日由騎師莫雷拉策騎，蔡約翰說該駒當日表現良佳，而考慮到上述健康問題，他認為日後讓該駒綁繫舌帶出賽對牠有利。而莫雷拉亦確認，「共創繽紛」綁上繫舌帶後由他策騎進行試閘時表現良好。



小組考慮了蔡約翰就此項申請所提出的理據後，批准「共創繽紛」在周日第六場賽事中綁繫舌帶上陣。



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