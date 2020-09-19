史卓豐吉利大勝延勝纜

騎師史卓豐上周日策騎「大金庫」贏馬開齋，接着在周三晚夥拍「箭神寶」增添頭馬進帳。明日沙田賽事，他將繼續手擁實力座騎，有望繼續交出好成績，史卓豐昨晨表示，「吉利大勝」和「精彩有你」有備而臨，是其今戰爭分棋子。



伯廄的「吉利大勝」乃上季自購新馬，可惜曾受健康問題影響，而須接受手術治療，一直延至接近煞科階段才能上陣，初出一仗「吉利大勝」出戰田草一千米，在力拼下只敗在高質馬「連連歡樂」胯下得第三。周日此駒原庒配搭再跑同程，史卓豐說：「縱使『吉利大勝』初出落後頭馬距離較遠得季軍，但頭馬『連連歡樂』的實力實在太強，落敗不足為辱，何況本身的蹄速亦佳，以此伸算其表現良好。早在上月初我重新策騎『吉利大勝』操練，即使牠可能尚要更多時間成長，但現階段狀態及成熟程度，卻較初出時優勝。今次同場對再沒有另一匹像『連連歡樂』級數的超班馬，『吉利大勝』有條件再走入前列。」



精彩有你唞足有進



姚廄「精彩有你」上季十一戰八度上名，今次配史卓豐出戰三班千六米，史卓豐說：「此駒上季演出準繩，雖然升上三班競逐後未能贏馬，但依然所負不遠，證明仍有足夠戰鬥力，今季踏入五歲大熟，經過暑期休養生息之後，相信將會較之前有所進步。十日前我曾過檔為此駒試泥閘，馬兒全程走勢輕鬆，狀態進長良好，周日再跑贏馬途程，屆時演出進步，便有機會爭勝。」



史卓豐最後提到，「恆駿寶駒」兩周前復出所負不遠，冀望硬拼一仗之後，將有助這匹老馬回復最佳狀態，以便在今場再跑最正宗路程，能夠交出最佳表現。倘若臨場有馬前領，令早段賽事步速正常，將進一步提升其爭勝機會。



特約記者：文傑