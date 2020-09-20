勝在有方——常勝心值得冷敲

「常勝心」上季中出道次仗轉跑谷草可跟「好甜橙」鬥得接近，翌戰增程跑千二米加添難度，雖然名次倒退，但沿途走二疊仍能跟同一路段之實力指標「孖寶」跑近，而被其後可勝三班之「好友益」 和「加州雷電」衝過，屬強組殿軍。可能此兩役耗力較多，且其後常轉配備，演出略嫌反覆，但能跟其後跑入前兩名之「濃有」和「人和家盛」衝近而氣走翌戰補中之「南區寶」，確認跑出水準時稍高於四班中級。今次重返田草直路賽，本身夠晒噸位，料有足夠體力和新鮮感，快馬夠多而排檔適中，雖然埋門準備稍放緩而體重偏低，但半冷仍值得敲。



「帝豪精彩」曾在谷草千二兩度入位，直路賽亦曾跟今場熱門「富高八斗」跑近，現時一來一回賺了十三磅，操好起用潘頓也具勝望。「同有友」 上仗在強組入位，確認直路賽威力至少值四班中上級，開氣後望可打疊好。



方駿暉