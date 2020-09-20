伊仁絮語——冠軍名駒值得留意

第四場「健康在望」實而不華，上季跑田草千六曾擊敗「嘜誰嘜誰」及「精彩有你」。開鑼日角逐千四，由於出閘較慢，因而留守較後位置，直路上大部分時間均未能望空，接近終點時更要收慢，結果僅負於頭馬「勁搏」兩乘許，表現絕不失禮。今仗出馬較少，應可避免不必要的阻塞，唯一擔心是賽事欠缺步速，如果留得太後未必有利，對手當然是具有前速的「星運明爵」。



第五場「冠軍名駒」是去年的自購新馬，來港後七度試閘，自從化返港後，三課大閘均由田泰安主試，走勢愈見進步。其母從未上陣，卻與二級賽柏高錦標冠軍BRIGHTEXPECTATIONS同母，母系大部分子嗣均在短途交出頭馬，加上父系「美麗小島」屬早熟之輩，儘管今仗初上陣，但工夫已經做足，而主要對手「北極光」排大外檔，也間接增加了其勝望，值得留意。此外，上仗後追凌厲的「富存大師」今排一檔，形勢理想也要兼顧。



Ian