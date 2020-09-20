重點出擊——天池怪俠重開勝門

說來也巧，昨天說蘇東坡的《前赤壁賦》，蘇東坡夜遊赤壁，感悟大自然的慷慨，「江上之清風，與山間之明月，耳得之而為聲，目遇之而成色，取之無禁，用之不竭。是造物者之無盡藏也。」剛說完蘇東坡，就看到「李嘉誠基金會」向本港四所大學捐款港幣一億七千萬，支持多個科研項目，為提升香港科技競爭能力而出力。 李嘉誠先生為此給四所大學的校長寫了信，說明捐款原由，他在信中，也提及了蘇東坡的《前赤壁賦》，引用了「取之無禁，用之不竭。」這兩句話。 李先生向來注重教育，常說「知識改變命運」，鼓勵年輕人求知上進。蘇東坡說「取之無禁，用之不竭。」是形容人在大自然中的愉悅，清風明月，任君欣賞享用。而李先生則將...

2020-09-19