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重點出擊——天池怪俠重開勝門

2020-09-20 列印
　　蘇偉賢馬房對上四季的九月份都成績優秀，今季也不例外，暫時四個賽馬日共三勝頭馬，甚至有逾半數馬匹走入前五名，盡顯倉主作風急進。

　　第四場「天池怪俠」對上兩季的首回合皆走入前四名，偏偏今季初出卻斷纜，原因或許是千四米對牠而言確實嫌短。再講，剛戰的賽事段速前後都偏快，頭馬「勁搏」的表現固然悅目，但「天池怪俠」跑嫌短路程只負兩乘許，其實計落亦不失禮，尤其牠在直路階段移入內疊不利路段也交出追勢，更加流露復甦迹象。

　　經熱身開氣後，今仗「天池怪俠」加程二百必更合適，現較最近上名一役又減去十四分，難得遇上馬少場合，有望重拾久違了的頭馬。

安西教練
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