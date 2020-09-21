馬場浮世繪——方嘉柏連贏五日未斷纜

雖然大衞施華已離開曼城，但藍月周一英超開咧戰作客狼隊，仍大有前者影子，事關青訓產品菲爾科頓和新兵費倫托利斯都是接班人。科頓今仗或因代表英格蘭期間闖禍被罰未能披甲，但承繼廿一號球衣的費倫托利斯勢展示穆罕默德沙拿的速度以及貝拿度施華的盤球技巧，領軍旗開得勝。（Now621周一凌晨3:15直播） 費倫托利斯今夏以二千三百萬歐羅（約二億港元）由華倫西亞加盟曼城，承繼偶像大衞施華的廿一號球衣。他直言：「大衛施華他一直是我偶像，我會嘗試在曼城追隨其腳步。當會方告訴我可以選擇廿一號球衣，這對我來說是一個無上的榮譽，我們知道這號碼在這裏意味着甚麼。」 前藍月射手迪哥夫盛讚這位二十歲...

2020-09-21