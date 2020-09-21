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馬場浮世繪——方嘉柏連贏五日未斷纜

2020-09-21 列印
馬場浮世繪——方嘉柏連贏五日未斷纜
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　　方嘉柏今季作風急進，昨日憑「星運子爵」贏馬後，已經連續五個賽日有進帳，開季至今仍未斷纜，難怪賽後開心到手舞足蹈。至於方嘉柏賽後暫時以八場頭馬佔據榜首，練者近日接受訪問曾表示想爭冠軍，看來並非講笑！

馬場浮世繪

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