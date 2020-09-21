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馬場浮世繪——馬場精品店優惠吸客

2020-09-21 列印
馬場浮世繪——馬場精品店優惠吸客
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　　沙田馬場昨日放寬馬迷防疫限制，預先訂枱的人士可以入場，雖然人流仍稀少，不過對比之前已算氣氛轉佳。而馬場精品部亦推出迎合馬迷的優惠，所有精品買第二件可獲半價折扣。

馬場浮世繪

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