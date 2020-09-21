  • 2020年9月21日 星期一
  • 29º
  • 82%
熱門： 公務員李健九巴行蹤新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——雙天至尊追平紀錄時間

2020-09-21 列印
馬場浮世繪——雙天至尊追平紀錄時間
Previous Next

　　呂廄「雙天至尊」昨日在泥地一哩賽大勝開齋，並且造出一分三十八秒○二佳速，平了「上浦福滿」所保持的泥地四班一哩的班際時間，查後駒接戰再出又贏，證明破得紀錄之馬都有虛分在手，以前駒今仗大勝三乘來看，下仗當然值得繼續捧場。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd