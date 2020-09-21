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馬場浮世繪——鄭俊偉巫顯東攜手開齋

2020-09-21 列印
馬場浮世繪——鄭俊偉巫顯東攜手開齋
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　　新馬季昨日舉行第五次賽事，又有騎練成功開齋，分別是鄭俊偉、巫顯東和郭能，可喜可賀。其中前兩者在頭場合作憑「眾善積福」攜手闖勝門，賽後東仔似乎比米高鄭更興奮，影頭馬相時一直豎起拇指唔願放低！

馬場浮世繪

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