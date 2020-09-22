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﻿馬場浮世繪——新馬季月曆今起網上開售

2020-09-22 列印
﻿馬場浮世繪——新馬季月曆今起網上開售
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　　因受新冠疫情影響，馬會決定將本馬季發售賽事月曆的方式，改為網上訂購，以配合保持社交距離。馬迷可於今日正午十二時起，登入https://campaigns.hkjc.com/season-opening/ch/，填妥登記表格並選擇取貨的OK便利店，就完成登記手續。成功訂講的馬迷，將於四個工作天內收到有關取貨詳情的手機短訊，並須於限期前前往所選的OK便利店付款取貨，逾期概不受理。二○二○/二一賽事月曆，每本售價為十五元，每個登記手提電話號碼，最多可購買兩本月曆，售完即止。

以往開鑼日，馬會除會將月曆贈予入場人士之餘，另會在精品店發售。惟今季受制於疫情，馬場短期內都不會全面開放，而投注站開放的時間甚間歇兼有聚眾可能，於是馬會便選擇以網購形式發售月曆，取貨地點揀選為OK便利店，則因分店多遍布廣，而且大部分是廿四小時營業，方便馬迷取貨。

馬場浮世繪

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