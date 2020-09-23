重點出擊——加州得迅 賽績硬淨

第七場快馬林立，看來賽事早段會步速甚快，其中「加州得迅」上季已不止一次蝕超快步速，最終也所負不遠。筆者曾將牠視為攻擊對象，最大原因是上季一出即勝之後，每每要負頂磅上陣，而且排檔也非理想，須知道牠上季只得三歲，這對於一匹幼馬實在難以負荷。



但看季末一仗，「加州得迅」喜見被雷神馴服，由均速跑法改為後追亦入位。細看當晚場地狀況，比賽期間一直下雨，導致跑道模式有利前領，此駒沿途居後，在重負頂磅之下，直路走不利內疊仍追入季軍，僅負於當打大勇的「加州雷電」不足一身位，而能壓倒再出贏馬的「維港奔流」，賽績極具說服力。



上季「加州得迅」提早歇暑接受閹割手術，目前狀態未知如何，但連同外地出賽紀錄，牠每逢久休復出都能贏馬，今次值得睇好。



安西教練



