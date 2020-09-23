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伊仁絮語——天意渡江突圍

2020-09-23 列印
　　第二場「天意」上季初出即贏千四，惟年事已高，戰鬥力難免下降，因此隨後多仗均未能再勝。牠向來休後復出特佳，雖然對上兩季均集中跑沙田，但不要忘記牠在谷草起家，以往初跑谷草千二即入Q，總計五次渡江共四奪獎金。今場對手多欠近績支持，本身負磅甚輕，有力突圍而出。

  第三場「濃有」對上六仗取得一冠兩亞三殿，演出準繩，雖然質素並無過人之處，但居四班負輕磅始終有利。近朝由史卓豐及副練輪流操試，戰意明顯，埋門試閘走勢不俗，只要形勢配合，絕對有力一爭。

Ian

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