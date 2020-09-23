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勝在有方——電訊火箭縮程欺弱手

2020-09-23 列印
　　「電訊火箭」上季初可兩度打疊跑得好，鄰近對手「順意寶」和「熱血鬥士」其後俱各自兩勝三班賽。翌戰初戴眼罩排大外檔，早段切入後步速偏快跟得急才敗，此配備未必不合。剛戰初跑谷草，頭三段跟得急也能得接近之季軍，證明跟眾多同父馬一樣合跑此場地，且能力遠比此組短途馬高。馬房過往便曾訓練「好友益」轉到此程成為路程專家，且頗多廄侶熱身後成績有進。今次重戴眼罩抽得三檔，跟好位後力足憑較高級數縮程欺凌較弱對手。

  「天意」級數能力相近，上季一出即勝田草千四後，可加添三次上名，演出夠準，谷草此程曾入Q，休夠憑新鮮刺激可跟前駒一鬥。

方駿暉

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