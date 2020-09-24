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馬場浮世繪——駿爵士陽明亮亮平頭各得半W

2020-09-24 列印
馬場浮世繪——駿爵士陽明亮亮平頭各得半W
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　　昨晚第二場賽事，方廄「駿爵士」和呂廄「陽明亮亮」終點前鬥至叮噹馬頭，要影相分勝負，結果兩駒平頭冠軍，而當結果公布時，方仔即與威哥互相擊拳道賀，皆大歡喜！不過，今季馬會施行新例，凡是平頭冠軍只當半場頭馬，而二重彩則首次出現兩瓣派彩。

馬場浮世繪
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