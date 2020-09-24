何澤堯險勝騎師王

昨晚谷戰多位騎練起孖，其中何澤堯贏「威紫荊」和「陽明亮亮」，後駒雖與「駿爵士」平頭，但騎者最終仍能成為騎師王。至於「駿爵士」練者方嘉柏另贏「捉金皇」，騎者史卓豐另贏文廄「濃有」。其餘韋達憑「扎西德勒」和「奇妙星」起孖，後駒騎者楊明綸正是「捉金皇」的鞍上人。



何澤堯昨晚憑「威紫荊」和「陽明亮亮」包辦第一口孖寶，前駒今仗爆三十四倍W，造出一分四十八秒六九掄元，打破五班谷草千八米紀錄時間，練者徐雨石透露：「『威紫荊』是遲熟馬，季前試閘表現不差，尤其頭段頗有速度，之前牠用配備會覺得緊張，如今既然開始成熟，我便安排除去，而效果亦非常好，之後將繼續跑長途賽。」



「陽明亮亮」練者呂健威則說：「『陽明亮亮』今仗贏在輕磅兼檔好，我廄內很多馬匹上從化後，情緒都有改善，此駒亦不例外，所以之後會再上從化，而搏殺路程仍會專注谷草千二。」



其餘方嘉柏和韋達昨晚亦起孖，前者勝出「駿爵士」和「捉金皇」後說：「我以為『駿爵士』今仗已被呂廄『陽明亮亮』追過，由於牠上季屢次欠運致敗，所以今次即使取得平頭冠軍，我也樂於接受，此駒上仗演出令人失望，但綁結舌帶後表現恢復水準，令我感到欣慰，至於下仗部署如何，要視乎賽後狀態而定。」



而韋達憑「扎西德勒」和「奇妙星」起個冷孖，練者表示：「『扎西德勒』來投時健康完全正常，而且情緒良好，容易操練，我很驚奇牠在港服役至今未嘗取勝，我認為今仗的贏馬關鍵，在於休息後有新鮮感，加上縮程出擊，令其有足夠體力應付，儘管轉彎走三疊蝕位，仍有餘力率先衝過終點。雖然此駒今仗憑休後體力足夠取勝，但如果賽後仍維持狀態，我將安排牠持續操練，然後部署再上陣爭功。『奇妙星』在港初出已跑亞軍，所以一直對其有期望，雖然上仗跑一千演出普通，但今次增程千二就交出後勁，希望之後繼續保持好表現。」



另一方面，當英國禾域馬場於本周一成功安排四百五十名公眾人士入場，令當地馬圈估計下月一日馬迷有望重新入場觀賽之際，英國首相約翰遜於當地時間周二午間在下議院演說，談論新冠肺炎確診個案在該國大幅回升，謂即使政府全力發展疫苗、治療方法和大規模檢測，除非疫情取得明顯進展，現行的防疫限制措施將延長六個月，意即英國今年餘下所有賽事，都將以閉門形式進行。



由於賽馬是在足球之外，最多入場觀眾的體育運動，一旦長期沒有公眾入場，勢將對馬會和馬場收入，以及大部分工作人員的生計構成嚴重影響。英國賽馬會其後發表聲明，指他們已向政府表明，國內馬場將面臨約港元二十五至三十億的虧損，意即對馬主及賽馬從業員的賽事獎金將減少。他們將繼續對有關政策進行評估，希望向政府尋求援助，以保障所有從業員生計。



記者：文傑、亨利