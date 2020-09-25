田泰安望再攞彩

田泰安開鑼連贏四日後，最近成績放緩，已連續兩次賽事交白卷，周三晚尾場策「加州雷電」時更犯規，被罰稍後停賽，惟其心情似乎未受影響，昨晨照常一早到場操馬。他表示現時最希望盡快打破悶局，談及周日座騎，他認為以「旋里多彩」和「神期大帝」最具爭勝機會。



石廄「旋里多彩」過去兩季出賽二十二次仍未嘗一勝，然而今季踏入五歲後，上場復出即輕鬆羸得在港首場勝仗。事隔兩周，馬兒配搭不變再跑同程，田泰安說︰「『旋里多彩』今季評分下調至新低，同時狀態回勇得快，於是可趁機取得勝利。『旋里多彩』於該役早段跟隨着前領馬，末段猶有餘勁而後上越過對手，取勝姿態出色，相信亦有助提升其競逐信心，周日再跑泥地千二米，只比上場多負六磅應不成阻力，馬兒有足夠條件連捷。」



告東尼馬房的「神期大帝」上場跑田草千四米得季軍，田泰安認為這匹質新馬今仗可以收復前失︰「『神期大帝』上仗早段遇上超快步速，跟隨得較吃力，但直路上仍肯奮力衝刺並跑得第三名，而跑第二的『捉金皇』已剛於昨晚（周三）贏馬，反映該場賽事水準良好。而『神期大帝』硬拼一場後，應具更佳狀態迎戰今場，再者負一二九磅上陣也不算太重，對手中亦未見有超班馬，相信以『神期大帝』現時的進度，應有望贏回一場頭馬。」



至於韋廄的「中華威威」，經多仗在千二米後上接近後，周日將增程跑千四米，田泰安表示馬兒跑短途賽事時，往往遲遲才能發力，以致經常後上不及，明顯現時要向更長途程發展，周日增程二百米正好是合理部署，並希望屆時有正常步速幫助，好使「中華威威」在最有利情況下爭取成績。



特約記者︰文傑