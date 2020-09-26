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馬場浮世繪——明日賽事入場特別安排

2020-09-26 列印
  明日沙田賽事，除練馬師、騎師、相關職員及董事外，只容許已預先訂座並獲馬會核准的馬主、遴選會員、會員、優越卡顧客及公眾人士與最多三位同行賓客進入馬場。任何於賽馬日前十四天內曾前往外地的人士不會獲許入場，獲香港特別行政區政府豁免檢疫隔離需求的人士除外。

  而明日賽事將設有雙邊投注，跑馬地馬場將開放以下設施：五樓的遴選會員廂房、馬主廂房七樓、會員看台第二座三樓的長勝廳及會員看台第二座七樓的會賢廳。以上設施也只容許已預先訂座並獲本會核准的人士進入。

馬場浮世繪
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