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頭號目標——超跑王今仗變身

2020-09-27 列印
　　上期在節目中提過，跟進八月二十八日六組沙田草閘的鴛鴦地馬，可能已到了尾聲，隨時斷纜，結果不幸言中，自己有投注的「大當家」剛戰三甲不保。至於今日列陣第三場四班千四米的「超跑王」，也是在當日草閘中走中外疊不利場地而有好走勢，無疑本身過往從無表現，今仗更是初次在港跑千四，照理根據更薄弱，不過在有分頭之下，筆者反而覺得可博一博。

　　「超跑王」雖然從未在港跑千四，但牠是PP，來港前在澳洲早已贏千四，最後兩仗則在1550米上名，氣量不成疑問。計水準，最後兩場1550米評分讓賽，雖然並非一線馬場，但一九年一月二十三日一仗，此駒沿途領放跑第三，跟前跑第二的對手之後贏表列賽，水準應不差。即使馬兒來港插三班無大優勢，但如今落到四班負輕磅，怎計也有利。

　　值得留意是「超跑王」在外地慣於跟前，來港後上季每仗大敗都縮後，敗績未必可作準。既然今季在草地閘中表現有前有後，今次在馬少場合有可能會回復在外地時的跟前跑法，隨時變身。

仲達
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