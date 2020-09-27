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勝在有方——與龍共舞先下手為強

2020-09-27 列印
　　「與龍共舞」上季中轉投方嘉柏馬房後，竟然愈跑愈進步，於谷草輕勝當打的路程專家「狂舞派」後，上到二班也能兩度擊退「傑彩繽紛」。當時銳得交關，轉到田草跑三級賽千六米仍列作首選，怎料B跑道形勢和步速節奏不合下跟跑而回，但翌戰增程千八米，於A跑道竟可在直路初段加速而狂勝，能彈離「友誼至好」和「川河尊駒」，姿態令人咋舌，已進步至頂班一線地位，轉馬房後大器晚成。此類壯年馬常有跨季延伸勇浪，必趁馬王級對手狀態未足時先下手為強，負磅仍佔優，可後上出冷。

　　「百步穿雲」上季尾取位失誤才輸給「嘉應之星」和「川河尊駒」，今次受此兩駒讓磅仍夠多，休後常見好之老黃忠必把握機會。「友誼至好」上季初四捷，季尾仍能跟「與龍共舞」串Q，暑期後回升十八磅應屬佳兆，細馬易操起，蝕六磅仍有冷機。

方駿暉
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