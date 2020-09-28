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馬場浮世繪——潘明輝昨前進今季勝門

2020-09-28 列印
馬場浮世繪——潘明輝昨前進今季勝門
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　　今季賽事昨日舉行第七回合，之前累積了五個亞軍的潘明輝，終於否極泰來，在第四場賽事憑「前進」打開季內勝門，賽後見其心情大好，豎起拇指展露燦爛笑容！潘明輝接受訪問時表示：「其實我沒有訂下目標要幾時開齋，但季初有些座騎取得上名後，自己也變得有信心，如今成功做到當然開心，另外要多謝師傅賀賢給予支持，他常教導我放鬆心情，陣上盡力爭取最佳名次即可。至於『前進』其實有點前速，所以今仗可以好位跑，而日後能夠增程發展。」

馬場浮世繪

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