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馬場浮世繪——大摩專門睇實美麗傳承

2020-09-28 列印
馬場浮世繪——大摩專門睇實美麗傳承
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　　昨日「美麗傳承」作加盟希斯馬房後首戰，而仍然在港的大摩，似乎亦非常關心這匹曾由他訓練的前馬王，特別與兒子入場觀戰，賽事期間兩人在看台目不轉睛，結果「美麗傳承」跑得平頭亞軍，未知大摩有何看法？

馬場浮世繪

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