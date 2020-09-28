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馬場浮世繪——葉楚航第二場包馬房Q

2020-09-28 列印
馬場浮世繪——葉楚航第二場包馬房Q
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　　葉楚航近季成績低沉，今季卻有中興之勢，暫時已勝出兩場頭馬，昨日他在第二場更憑「紅旺」搭「盛勢」包辦馬房連贏，三十一倍Q非常和味，而賽後航哥不時做出勝利手勢，心情極佳！

馬場浮世繪

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