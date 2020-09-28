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馬場浮世繪——薛恩搏失金碧科感不甘

2020-09-28 列印
馬場浮世繪——薛恩搏失金碧科感不甘
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　　薛恩在剛周六度過三十三歲生日，壽星仔昨日亦特別拼搏，其中跑得最接近的是鄭廄「金碧科」，可惜後追不及，以短距離屈居亞軍，賽後見薛恩在解鞍處凝望賽事重播，似是心有不甘，而練者鄭俊偉則輕拍其背，大家彼此安慰。

馬場浮世繪

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