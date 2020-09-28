﻿雄深雅健——資訊未必有營養

活在資訊年代，資訊成為你我生活，不可或缺一部份，身邊唔少朋友，甘願被資訊牽着走，不求證，更懶做獨立分析、思考。



身為馬迷，無論透過馬經、ＹＯＵＴＵＢＥ等接收資訊、資料，多到你亂，自己唔去篩選，揀睇自己信得過專欄、頻道，好易被引導或誤導。



上周，幾乎全世界都話，田泰安周三晚會反彈，愈吹愈大，結果變成騎師王大熱，講到似層層，結果一Ｗ都無。



還有更好笑，開季只跑兩、三次，就有人話田泰安，有望壓過莫雷拉或潘頓，由三哥變二哥；贏多人幾場，就有人話，方嘉柏想爭冠軍，講出來，無話邊個同佢講？既非方嘉柏，根本唔知係乜水！這等無營養資訊，睇得多，點會對你有益！睇完、聽完得啖笑就好，玩馬還是要堅持基本原則。



子健