馬場浮世繪
馬場浮世繪——行星夢取消退役投丁廄
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袁國勇警告：發黑恐播毒 魚檔抹手巾超邋遢 生人勿近
第三波疫情中多名街市魚販染疫，外地亦在魚類及砧板上驗出病毒。「港大抗疫最前線」團隊走訪中西區、油尖旺區和葵青區四個街市的魚檔，發現其中三個街市大部份魚販均掛上毛巾，供客人揀魚後抹手，顧客用手揀魚後，部...
2020-09-29
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美法院裁定暫緩TikTok下架命令
美國聯邦法院日前裁定，暫緩執行華府要求TikTok從應用程式商店下架的行政命令。TikTok昨日發聲明指，對結果表示滿意；美國商務部表示會遵從裁決，但強調會繼續捍衛行政命令。美國華盛頓法院早前經過九十分鐘的聆訊後，裁定暫緩執行總統特朗普要求TikTok從應用程式商店下架的行政命令。但對於政府要求在十一月十二日禁止TikTok在美國境內提供服務的期限，法院暫時不會頒布任何命令。 代表TikTok的律師指，該項行政命令屬史無前例，而且並不合理，是以直截了當的方式重創及懲罰一家公司，下架令亦毫無迫切性，質疑法令的意義何在。代表華府的律師指，TikTok不是一家純粹的私人公司，而是...
2020-09-29
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加州研製含「角鯊烯」新冠疫苗 料殺50萬條鯊魚取肝油
美國加州近日出現用「角鯊烯」所合成的新冠疫苗，未來可能將加入臨牀試驗，消息一出立刻引起生態組織關注。事緣角鯊烯是從鯊魚肝臟中提取的天然油，要獲得生產疫苗所需，可能會有多達五十萬條鯊魚被宰殺。 目前有幾款流感疫苗中含有角鯊烯，其可提高免疫力，進而讓疫苗的效力提高。英國製藥大廠葛蘭素史克的流感疫苗便含有該成份。葛蘭素史克今年五月曾表示，將生產十億劑佐劑，可用於生產新冠肺炎疫苗，而提取一噸角鯊烯，需要大約三千條鯊魚。 免疫力超強 疫苗效力提高 總部位於美國加州的鯊魚保育組織「鯊魚同盟」指，如全球每人接種一劑含角鯊烯的新冠疫苗，則需宰殺約二十五萬條鯊魚；如果全球人口進行兩次免疫接...
2020-09-29
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眺望維港海景 愉富大廈日字闊廳寬敞舒適
愉富大廈位於大坑春暉道，背靠渣甸山，居住環境清靜。是次精選該屋苑3房1套放盤，實用面積1570方呎，全屋採淺色主調，採光度高，一室通透亮麗，客廳外連偌大露台，可眺望維港海景，視野開闊。 位於春...
2020-09-29
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抗疫紓困方案推出有望 美股連升三日 杜指漲逾410點
美國民主黨表明抗疫舒困方案推出有望，外圍股市走勢向好，美股連升三天，三大指數升逾1%，美股杜指早段已升超過400點。截至約本港時間晚上9時45分，杜指報27559點，升385點或；標普500指數報33...
2020-09-29
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遭華Dee打爆 藍月增兵救亡
周日連場爆冷，最令人意外的莫過於英超曼城主場2:5慘負李斯特城。藍月被狐狸老射手占美華迪利用速度徹底摧毀，上季後防的罩門徹底暴露於人前，難怪會方賽後即豪斥六千五百萬鎊（約六億四千七百萬港元），購入葡萄牙國腳中堅魯賓戴亞斯填補漏洞。 甫開賽四分鐘，曼城便由翼鋒馬列斯開紀錄，惟占美華迪三十七分博得十二碼親自操刀扳平後，五十三和五十八分鐘接應傳中建功和再獲極刑完成帽子戲法。他早於一六年英超，已曾在李斯特城主場三破哥迪奧拿剛剛接掌的曼城，今仗更成為首位作客名帥哥迪奧拿執教隊伍能連中三元的球員，還以三十三歲二百六十日刷新英超最老戴帽紀錄。 防線龜速成致命傷 加上占美麥迪臣和泰...
2020-09-29
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簡單數學
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 醒胃泰式盛宴
- 奢華版「叉燒」飯
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拒搵「快錢」唔恨入豪門 33E張沛樂靠自己賺錢買樓
歷代性感女神邱淑貞、葉玉卿及林熙蕾等統統做晒少奶奶，不過個個都嫁入豪門，唔通個個都想嫁入豪門咩！現年28歲的E Cup「沙律」張沛樂於16年憑ViuTV選美真人騷《美選D.n.A.》彈出，入行6年來，...
2020-09-29
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社論——酒吧自救 還靠自律
隨著本地源頭不明病例大減，第三波疫情穩定下來，政府早前放寬部份高危處所的限聚令，其中曾爆發疫情群組的酒吧、派對房，加上夜店和卡拉OK，在停業一段時間後，由本月中起獲准復業，但每枱限坐兩人，業界形容生意難做，昨天公佈自發提升環境衞生行動，期望政府再放寬管制，此舉值得鼓勵，但業界須持續表現出更大自律和防疫的決心。 酒吧復業至今逾一周，但營業時間僅至午夜十二時，而每枱限坐二人，經營仍困難，業內為了自救，推出「抗疫承諾約章」，獲逾三百五十間酒吧簽署參與，各店將履行約章的承諾，包括加強場內空氣流通、開店前全面消毒、每小時清潔枱櫈、替客人消毒隨身物品、裝置自動消毒器等等，期望提供一個「...
2020-09-29
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馬場浮世繪——行星夢取消退役投丁廄
兩地馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍昨日發出通告，指「行星夢」的馬主昨天向馬會確認，決定讓「行星夢」繼續服役。因此，馬會於上周一發出有關「行星夢」的退役通告已取消，而馬匹於昨日由沈集成馬房轉至丁冠豪馬房。 馬場浮世繪
2020-09-29
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