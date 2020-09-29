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馬場浮世繪——行星夢取消退役投丁廄

2020-09-29 列印
  兩地馬房營運及馬主服務部主管鄭奇龍昨日發出通告，指「行星夢」的馬主昨天向馬會確認，決定讓「行星夢」繼續服役。因此，馬會於上周一發出有關「行星夢」的退役通告已取消，而馬匹於昨日由沈集成馬房轉至丁冠豪馬房。

馬場浮世繪
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