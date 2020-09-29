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馬場浮世繪——必利時錦標嚴格防疫

2020-09-29 列印
  第一百四十五屆必利時錦標，將於當地時間周六在摩賓利高馬場舉行。馬利蘭州賽馬會日前則宣布，因應新冠肺炎肆虐，故強制所有在這場美國三冠系列尾關大戰披甲的騎師，必須至少在賽前的七十二小時前到埗，並且要在馬場附近特設的檢測中心接受檢測，而檢測後要立即離開及自我隔離，直至獲得通知。如果其檢測結果呈陰性，便可以進入皮姆利科馬場範圍，但要戴上手帶以資識別。至於檢出呈陽性反應，當然是禁止進入馬場，並會被轉介到醫療機構治理。

馬場浮世繪
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