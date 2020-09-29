﻿輝灑自如——馬會防疫寸步不讓

馬場在疫情下仍可持續開放，多得馬會一直堅持採取比政府更嚴密的防疫措施。雖然最近馬場局部重開，入場人數也回升至四位數，不過我曾經走遍所有廂房，除了堅守每桌最多四人的規則外，桌與桌之間的距離，更不止於政府定下一點五米的標準，沙圈和拉頭馬人數的限制也極之嚴謹，也見過有馬主和友人在沙圈想拉下口罩拍照，立即有工作人員飛奔前往勸喻。而各廂房內的投注櫃枱也全都架起保護板，避免員工和賓客有直接接觸。



在最近局部重開的幾次賽日，馬場內更非常着重來賓在非進食時必須佩戴口罩，就連稍為除下一會吸口煙也不可以，更派出比平時多數倍的保安來巡視。雖然眼見有個別來賓因此和保安人員起了小爭執，但現時一切都以防疫為重，這是絕對不能退讓的！



朱鎮輝